WhatsApp, sansürleri aşmak için proxy desteği sunuyor WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeni proxy desteği özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsAp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeni proxy desteği geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Kullanıcılar, artık uygulamanın engellendiği ülkelerde hizmete erişmek için proxy sunucularını kullanabilecek.

WhatsApp'ın proxy desteği yayınlandı

2.23.13.10 kodlu Android beta sürümde tespit edilen özellik, uygulamaya proxy ayarlama desteği getiriyor. Bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özellik, yakında tüm kullanıcılara açılacak.

WhatsApp proxy özelliği nasıl kullanılır

Yeni özellik için öncelikle WhatsApp'ın son sürümüne ihtiyacınız var. Daha sonra Ayarlar > Depolama ve veriler > Proxy yolunu izleyin ve özelliği aktif edin.

Son olarak WhatsApp, yalnızca uygulamaya bağlanılamadığında proxy kullanılması gerektiğini söylüyor.