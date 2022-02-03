WhatsApp, silinen mesaj süresini değiştiriyor

WhatsApp, mesaj gönderildikten sonraki bir saat içinde kullanılabilen "herkesten sil" özelliğinin süresini artıracak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda küçük değişikler yapıyor.

Bildiğiniz gibi, sohbetlerdeki bir mesajın karşı taraftan da silinmesini sağlayan "herkesten sil" özelliği, yalnızca mesaj gönderildikten 1 saat içerisinde kullanılabiliyor.

Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp, mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.

1 SAATLİK SÜRE ARTACAK

WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip eden WABetaInfo, mesaj silme özelliğinin kısa olması nedeniyle eleştiri alan WhatsApp'ın, bu süreyi 2 gün 12 saat olarak güncelleyeceğini duyurdu.

Kısacası kullanıcılar, mesajı gönderdikten 2 gün 12 saat içinde "herkesten sil" özelliğini kullanabilecek.

WABetaInfo, değişikliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde beta sürecine geçeceğini duyurdu.