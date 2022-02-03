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- WhatsApp, silinen mesaj süresini değiştiriyor
WhatsApp, silinen mesaj süresini değiştiriyor
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 10:09
- Güncelleme : 03.02.2022 - 10:48
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda küçük değişikler yapıyor.
Bildiğiniz gibi, sohbetlerdeki bir mesajın karşı taraftan da silinmesini sağlayan "herkesten sil" özelliği, yalnızca mesaj gönderildikten 1 saat içerisinde kullanılabiliyor.
Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp, mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.
1 SAATLİK SÜRE ARTACAK
WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip eden WABetaInfo, mesaj silme özelliğinin kısa olması nedeniyle eleştiri alan WhatsApp'ın, bu süreyi 2 gün 12 saat olarak güncelleyeceğini duyurdu.
Kısacası kullanıcılar, mesajı gönderdikten 2 gün 12 saat içinde "herkesten sil" özelliğini kullanabilecek.
WABetaInfo, değişikliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde beta sürecine geçeceğini duyurdu.