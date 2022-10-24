WhatsApp, sohbetlerde anket özelliğini test ediyor

Meta, şimdi de WhatsApp'a anket özelliği getirmek için testlere başladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Telegram'da bulunan özellikleri WhatsApp'a getirmesiyle bilinen çatı şirket Meta, şimdi de anket özelliği için testlere başladı.

WhatsApp'ın 2.2.2.1.16 numaralı beta sürümünde keşfedilen özellik, anket özelliğini sohbetlere getirecek.

Geçtiğimiz günlerde bu özellik sadece grup sohbetlerinde kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise birebir sohbetlere eklenmesiyle WhatsApp'ın Anketler özelliğinin kapsamını genişlettiği görülüyor.

Yakında herkese açılacak

WhatsApp'ta bir anket sorusuna şu an en fazla 12 cevap eklenebiliyor. Şimdilik bazı beta kullanıcılarına sunulan bu özelliğin, yakın zamanda tüm WhatsApp kullanıcılarına açılması bekleniyor.