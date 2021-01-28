WhatsApp sohbetleri Telegram’a nasıl aktarılır? WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a aktarma işlemi..

WhatsApp konuşma geçmişini Telegram'a taşımak isteyen kullanıcılar, bu özellikten nasıl faydalanacaklarını araştırıyor. Peki WhatsApp sohbet geçmişi, Telegram'a nasıl aktarılır? İşte detaylar..

WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirmesi kullanıcı kayıplarına yol açmış ve alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmişti.

Bu süreçte kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşayan Telegram, kullanıcılarının karşısına yeni özellikler ile çıkmaya başladı.

Bugün gelen güncelleme ile Telegram WhatsApp sohbet geçmişini aktarma özelliğine kavuştu.

Peki, WhatsApp'taki sohbetleri Telegram'a nasıl aktarılılır?

WHATSAPP GEÇMİŞİ TELEGRAM'A NASIL AKTARILIR?

Telegram, yayınladığı son güncelleme ile WhatsApp sohbet geçmişinin aktarılması artık mümkün..

Artık kullanıcılar, WhatsApp’taki herhangi bir sohbete ait geçmiş mesajları yalnızca birkaç adımda Telegram sohbete taşıyabilecekler.

Şu an için yalnızca iOS uygulamasında olan özelliğin yakında Android’e de gelmesi bekleniyor.

ADIM ADIM WHATSAPP SOHBETİNİ TELEGRAM'A AKTARMA

1. Adım: iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

2. Adım: WhatsApp uygulamasından Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

3. Adım: WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

4. Adım: Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin

5. Adım: Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.

6. Adım: Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

7. Adım: Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.