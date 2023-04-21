WhatsApp, Telegram'ın çok sevilen özelliğini kopyalıyor WhatsApp, sohbetlerde animasyonlu emojileri test etmeye başladı. İşte yeni özellik ile ilgili tüm detaylar.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği denemeye aldı.

WhatsApp'a hareketli emojiler geliyor

WhatsApp, tıpkı Telegram'daki gibi sohbetlerde animasyonlu emojileri test etmeye başladı.

Bu özellik, tek bir emoji gönderdiğinizde görünecek ve WhatsApp, normal bir emojiyi otomatik olarak hareketli bir emojiye dönüştürecek. Ayrıca, emojinin daha fazla öne çıkması için boyutu da büyüyecek.

Şu anda, masaüstü için WhatsApp'ın beta sürümünde animasyonlu emojiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yeni özelliğin, yakında Android ve iOS beta sürümlerine de gelmesi bekleniyor: