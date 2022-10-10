WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

Facebook'un çatı şirketi Meta, işletme hesaplarına özel ücretli WhatsApp Premium'un testlerine başladığını duyurdu.

Apple'ın reklam politikalarındaki değişiklik sonrası gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan Facebook'un çatı şirketi Meta, çareyi bünyesindeki uygulamalara ücretli özellikler eklemekte buldu.

Meta'nın geliri neredeyse tamamen reklamlardan geliyor ve uygulamalarında halihazırda çeşitli ücretli özelliklere sahip olmasına rağmen, sosyal medya devi şu ana kadar kullanıcıları ücretlendirmeyi bir öncelik haline getirmemişti.

Ücretli WhatsApp geliyor

Facebook'un çatı şirketi Meta, işletme hesaplarına özel ücretli WhatsApp Premium'un testlerine başladığını duyurdu.

Meta tarafından resmi olarak duyurulan WhatsApp Premium paketi, bu yıl sonuna kadar işletmelerin beğenisine sunulacak.

İşletmeler için WhatsApp Premium neler sunacak

Premium hizmeti sayesinde işletmeler, özelleştirilmiş WhatsApp bağlantısının yanında 10 cihaza kadar farklı cihazdan WhatsApp'a bağlanabilme imkanına sahip olacak. Bunun dışında, şu anda mevcut tüm özellikler ücretsiz olmaya devam edecek.

Premium servisinin ücreti henüz bilinmiyor. Ancak WhatsApp'ın yerel fiyatlandırma yoluna giderek Türkiye'ye özel ücret belirlemesi bekleniyor.