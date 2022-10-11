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    WhatsApp ve Facebook'tan Türkiye'de sözlü savunma

    Meta (Facebook ve WhatsApp) hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, bugün Rekabet Kurulu'nda yapılacak
    • 11.10.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:09
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    WhatsApp ve Facebook'tan Türkiye'de sözlü savunma

    Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Meta, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri hakkında 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

    AA'da yer alan habere göre, söz konusu sözlü savunma toplantısı, bugün saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

    Katılmak isteyenler form dolduracak

    Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, çevrim içi takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumu'nun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

    meta


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