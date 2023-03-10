WhatsApp, yakında İngiltere'de yasaklanabilir Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle yakında İngiltere'de yasaklanabileceği açıklandı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İngiltere'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Whatsapp'ın, Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle yakında İngiltere'de yasaklanabileceği belirtildi.

WhatsApp doğruladı

WhatsApp Başkanı Will Cathcart, WhatsApp'ın İngiltere'de yasaklanabileceği haberlerini doğruladı.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası, WhatsApp mesajlarında kullanılan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorluyor.

Hükümet, şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp bunu reddedecek ve uygulamanın ülkede yasaklanması gündeme gelecek.

İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için uçtan uca şifrelemeye karşı çıkıyor.