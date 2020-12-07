WhatsApp, yeni güncellemeleri uygulama içerisinden duyuracak

Whatsapp, yeni gelecek güncellemelerle ilgili bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Artık yeni güncellemeler, uygulama içerisinden kullanıcılara duyurulacak.

Facebook çatısı altında hizmet veren, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemeler ile platforma yeni özellikler ekliyor.

Raporlara göre WhatsApp, 2021 yılı itibarıyla gizlilik politikalarını güncelliyor. Şirket, gelecek yıldan itibaren gizlilik güncellemelerini uygulama içerisinden kullanıcılara bildirim şeklinde gösterecek.

Yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcıların karşısına gizlilik değişiklikleri ile birlikte "Kabul et" butonu çıkacak.

WhatsApp, yeni yapacağı güncellemeler için kullanıcılara iki farklı seçenek sunacak: Kabul Et ya da Hesabını Sil. Uygulamaya gelen yeni gizlilik güncellemelerini kabul etmeyen kullanıcılar, hesabını silip uygulamayı kullanmayı bırakabilecek.

Ancak kullanıcılar "Kabul et" butonuna dokunduğunda, tüm izinleri kabul etmiş sayılacak. WhatsApp, bu hamlesiyle kullanıcılara daha şeffaf bilgiler sağlamayı amaçlıyor.