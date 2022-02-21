WhatsApp, yıllardır istenen ön izleme özelliğini test ediyor

WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği belge ön izleme özelliğini test etmeye başladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Şirket, son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

Şimdiye kadar, fotoğraflar ve videolar ön izleme seçeneğiyle görülebilse de belgeler için böyle bir destek yoktu.

WHATSAPP BELGE ÖN İZLEMESİ TEST EDİLİYOR

Kullanıcı taleplerine cevap veren WhatsApp, gönderilen veya alınan belgelerin ön izlenmesini sağlayan özelliği test ettiğini duyurdu.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, söz konusu özellik şu anda 2.22.5.11 numaralı Android beta sürümünde test ediliyor.

Yeni belge ön izleme özelliğinin önümüzdeki haftalarda tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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