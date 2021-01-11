WhatsApp'a alternatif kriptolu çözüm: HAVELSAN İleti

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "zorunlu" güncellemesi, Türkiye'de geliştirilen "HAVELSAN ileti" gibi güvenli haberleşme çözümlerini gündeme getirdi.

WhatsApp'ın, önümüzdeki ay devreye girecek gizlilik sözleşmesi ile kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacak olması, dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor.

Bu nedenle WhatsApp'a alternatif diğer mesajlaşma uygulamaları gündeme gelmeye başladı. Bu uygulamalardan biri de HAVELSAN İleti.

HAVELSAN tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim ve anlık mesajlaşma programı HAVELSAN ileti, Türkiye’de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

HAVELSAN ileti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde kişisel anahtarlar yazılımsal olarak korunuyor ve anahtarların ele geçirilmesi engelleniyor.

KURUMLARDA KULLANIMA AÇILDI

İlk olarak HAVELSAN bünyesinde çalışanlar tarafından kullanılmaya başlanan ileti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.





GÜVENLİK ÖN PLANDA

HAVELSAN mühendislerinin, üniversite iş birlikleri ile özgün kriptografi algoritmaları üreterek geliştirdiği "ileti" ürününde, mevcut mobil iletişim platformlarında yer almayan güvenlik teknolojileri bulunuyor.

Sahip olduğu güvenlik teknolojileri ile kurum personellerinin güvenli şekilde haberleşmesine imkan veren HAVELSAN ileti, kişisel verilerin korunmasını ve görüşmelerin üçüncü parti kişilerin eline geçmesini engelleyerek kurumsal verilerin de güvence altına alınmasını sağlıyor.

HAVELSAN ileti ürünü ile kurumların personeli kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, medya, doküman ve lokasyon paylaşabiliyor ve kurumsal gruplar aracılığı ile toplu görüşmeler yapabiliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, güvenli iletişim platformu ileti ile ilgili yaptığı değerlendirmede, HAVELSAN ileti'nin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde yer alan kurumlar arası ve kurum içi iletişimin yerli ürünlerle yapılmasına ilişkin kriterlere uygun olarak geliştirildiğini söyledi.

HAVELSAN İleti, şu anda yalnızca kurumlar tarafından kullanılabiliyor ve kişisel kullanıma izin verilmiyor.