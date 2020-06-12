WhatsApp'a çok yakında 3 yeni özellik gelecek

WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı ve çok yakında uygulamaya eklenecek 3 yeni özellik keşfetti.

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekleniyor.

WhatsApp'taki özellikleri çok önceden ortaya çıkarması ile bilinen WABetaInfo, platforma yakında eklenecek 3 farklı özelliği açıkladı. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ

Daha önce WhatsApp'ın beta uygulamasında test edilen 'çoklu cihaz desteği', neredeyse hazır hale geldi.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, şu anda iki farklı cihazda tek bir hesap kullanmanıza izin vermiyor. Ancak platforma gelecek olan çoklu cihaz desteği sayesinde, uygulama birden fazla cihazda kullanılabilecek.

Örneğin WhatsApp hesabınızı, hem telefonunuzda hem de tabletinizde aynı anda kullanabileceksiniz.

Birden fazla cihaz desteği özelliği, şu anda geliştirilme aşamasında ve çok yakında WhatsApp'ın android ve iOS sürümüne eklenecek.

MESAJ ARAMA FİLTRESİ

WhatsApp'a gelecek ikinci yeni özellik ile mesaj arama filtresi olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, herhangi bir sohbetteki mesajları belirli tarihlere göre filtreleyebilecek.

Böylelikle aranan mesajların bulunması daha kolay hale gelecek.

DEPOLAMA KONTROLLERİ

WhatsApp'a çok yakında eklenecek üçüncü yeni özellik ise yeni depolama kontrolleri arayüzü olacak.

Depolamayla ilgili bilgi ekranını tamamen değiştirecek WhatsApp, kullanıcıların depolama verilerini daha kolay kontrol edebilmesini sağlayacak.

Bu üç yeni özellik de şu anda geliştirilme aşamasında bulunuyor. Çok yakında uygulamaya eklenecek özelliklerin ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih bulunmuyor.