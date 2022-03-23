WhatsApp'a dil ayarlama özelliği geliyor

WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği dil ayarlama özelliğini platforma getirmek için kolları sıvadı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Bilindiği gibi WhatsApp'ta kullanılacak dil otomatik olarak sistem tarafından seçiliyor. Facebook'un üst kurumu Meta'nın bünyesinde bulunan WhatsApp yıllardır manuel dil seçeneği taleplerini görmezden geliyordu.

WABetaInfo'daki sızıntıya göre dil seçmek artık manuel olacak. WhatsApp'ın manuel dil seçeneği Hindistan gibi çok uluslu ülkelerde olsa da politikalar gereği bu özellik diğer ülkelerde kullanıma sunulamıyordu.

ANDROID 13'E HAZIRLIK

WhatsApp'a gelecek dil seçimi özelliği, uygulamanın Android 13'e hazırlandığı anlamına geliyor. Çünkü Android 13 güncellemesi, kullanıcıların uygulamadaki dili artık manuel olarak seçmelerine izin veren bir özellik ile gelecek.

Şu anda WhatsApp'ın dil değiştirme özelliği, hala geliştirme aşamasında ve ne zaman herkese açık hale geleceği bilinmiyor.