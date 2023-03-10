WhatsApp'a eklenecek 21 yeni emoji WhatsApp'ın son Android beta sürümüne 21 yeni emoji eklendi. Yeni emojilerin yakında herkese açılması bekleniyor.

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

Emoji 15.0 güncellemesi ile birlikte önümüzdeki dönemde iOS ve Android işletim sistemine yeni emojiler eklenecek.

WhatsApp'ın son Android beta sürümüne, şimdiden bu emojilerin 21 tanesi eklendi.

WhatsApp'a a gelen 21 yeni emoji

WhatsApp'a gelen yeni emojiler arasında pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, deniz anası, kaz ve titreyen yüz gibi ifadeler yer alıyor.

Unicode 15.0 kütüphanesine ait yeni emojileri içeren güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı şimdilik belirsiz.