WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor

Türkiye saati ile 10.00 sularında WhatsApp çöktü. Yaklaşık 2 saat süren kesintinin ardından erişim normale döndü.

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye saati ile 10.00'da çöktü.

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, Meta, sorunun farkında olduklarını söyledi.

Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini rapor ederken, bazı kullanıcılar ise gecikmeli olsa da mesajların gittiğini söylüyor.

WhatsApp Web'de de sorunlar var

WhatsApp’ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Öte yandan, sorunun birçok ülkede yaşandığı da gelen bilgiler arasında.

İnternet platformlarındaki sorunları analiz eden DownDetector verilerine baktığımızda, şikayetlerin saat 10.00 itibarıyla zirveye çıktığını görüyoruz.

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunları düzelmeye başladı

Saat 12.00 itibarıyla ülkemizde yaşanan WhatsApp kesintisi normale döndü. Ancak dünya genelindeki bazı bölgelerde hala sorunlar olduğu haberleri geliyor. Sorunun kademeli olarak çözüleceği belirtiliyor.

Meta: Sorunun farkındayız

The Verge'e konuşan Meta yetkilileri, "Bazı kullanıcıların mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı düzeltmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan WhatsApp açıklaması

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan bir açıklama geldi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.

Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz.

Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz." ifadelerini kullandı.



Geçen yıldan bu yana en büyük kesinti

Bugün yaşanan erişim sorunları, geçen yıl Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus ve Facebook'u da kapsayan kesintiden sonra en büyük erişim sorunu olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl yaşanan kesinti tam 6 saat sürmüştü.

Geçen yıl Facebook olarak bilinen Meta, büyük kesintinin yönlendiricilerindeki bir yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığını açıklamıştı.

WhatsApp kesintileri her ne kadar nadir gerçekleşse de uygulamayı 2 milyardan fazla insanın kullandığını düşündüğümüzde, sorun oldukça büyüyor.

Örneğin, geçtiğimiz yıl yaşanan kesintide dünya genelindeki birçok şirkette iletişim sorunları meydana gelmişti.