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    WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

    WhatsApp, kullanıcıların gönderdikleri mesajı düzenleyebileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:21
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    WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

    WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

    Meta bünyesinde yer alan uygulama, şimdi de mesaj düzenleme özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor.

    Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, gönderdikleri mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece hatalı yazılan mesajın doğrusunu tekrar gönderme devri kapanacak.

    Düzeltme süresi 15 dakika olacak

    Öte yandan kullanıcılar, gönderdikleri bir mesajı 15 dakika içinde düzeltebilecek. Bu süreden sonra düzeltme özelliği çalışmayacak.

    whatsapp

    Düzeltilen mesajların sağ alt köşesinde "düzeltildi" ibaresi yer alacak ve bunu karşı taraf da görebilecek.

    Öte yandan, söz konusu özellik Skype ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında zaten kullanılıyor.


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