WhatsApp'a harika özellik! Mesaj düzenleme yayınlandı WhatsApp'a gelecek "mesaj düzenleme" özelliği, web kullanıcıları için kullanıma sunuldu. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği yayınladı.

WhatsApp mesaj düzenleme özelliği yayında

WhatsApp'a gelecek "mesaj düzenleme" özelliği, web kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

Özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, son 15 dakika içinde gönderdikleri herhangi bir mesaja sağ tıklayarak seçenekler menüsünden "Mesajı düzenle" özelliğini seçebiliyor.

Düzeltilen mesajların sağ alt köşesinde "düzeltildi" ibaresi yer alacak ve bunu karşı taraf da görebilecek.

Öte yandan, söz konusu özellik Skype ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında zaten kullanılıyor.