WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada Meta, WhatsApp üzerinde birden fazla hesap kullanımını test ediyor. Böylelikle kullanıcılar, hem kişisel görüşmelerini hem de iş görüşmelerini aynı uygulama üzerinden yönetebilecek.

ensonhaber.com Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Hesaplar tek bir yerde olacak Meta, WhatsApp üzerinde birden fazla hesap kullanımını test ediyor. Böylelikle kullanıcılar, hem kişisel görüşmelerini hem de WhatsApp Business görüşmelerini aynı uygulama üzerinden yönetebilecek. Wabetainfo'nun haberine göre, bu özellik şimdilik yalnızca WhatsApp Bussiness beta sürümünde bulunuyor.