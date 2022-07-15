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    WhatsApp'a sesli durum güncellemeleri geliyor

    WhatsApp, sesli mesajları durum güncellemesi olarak paylaşabileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 10:22
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    WhatsApp'a sesli durum güncellemeleri geliyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

    Bildiğiniz gibi, uygulamada durum güncellemesi paylaşılabiliyor. 2017’ye kadar sadece metin tabanlı olan durum güncellemeleri, daha sonra kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşabileceği "hikayeler" olarak güncellenmişti.

    Yaklaşık 5 yıl sonra WhatsApp, durum özelliğini güncellemeye karar verdi. Şirket, artık sesli mesaj olarak durum güncellemesi paylaşılmasına izin verecek.

    WhatsApp Android'de ortaya çıktı

    WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de bulunuyor. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

    whatsapp

    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunacak.

    Kullanıcılar, bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile durum olarak paylaşabilecek. Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor.


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