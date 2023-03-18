WhatsApp'a sesli durum paylaşma özelliği geldi WhatsApp, yeni iOS güncellemesiyle uygulamaya sesli durum paylaşma özelliği getirdi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, Android beta sürümünde kullanıcıların durum güncellemeleri aracılığıyla sesli notlar paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir 'sesli durum güncellemeleri' özelliği tespit edilmişti.

WhatsApp'ın iOS uygulamasına geldi

WhatsApp, yeni iOS güncellemesiyle sesli durum paylaşma özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı.

Kullanıcılar, artık metin durumu bölümündeki yeni özelliğe erişerek sesli notları durum güncellemeleri olarak paylaşabiliyor.

Bunu yapmak için ise uygulamadaki “Durum” sekmesine gidip “kalem” simgesine basmanız, sonrasında ise ekranın altında çıkan “mikrofon” simgesine basılı tutup kayıt almanız gerekiyor.

Durum güncellemeleri olarak paylaşılacak sesli notlar, yalnızca kullanıcıların kendi gizlilik ayarlarında seçtikleri kişilerin onları dinleyebilmesini sağlamak için uçtan uca şifreli olarak geliyor.