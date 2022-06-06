WhatsApp'a silinen mesajları geri alma özelliği geliyor

WhatsApp, yaptığınız bir işlemi geri almanıza yarayacak bir buton üzerinde çalışıyor.

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Meta bünyesinde yer alan uygulama, şimdi de silinen mesajları geri almak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yeni WhatsApp özelliği nasıl çalışacak

Şu anda WhatsApp uygulamasından bir mesaj gönderdiğinizde, ‘Herkesten Sil’ veya ‘Benden Sil’ seçeneklerini kullanarak mesajları silebiliyorsunuz.

Eğer bu işlemi yanlışlıkla yaptıysanız veya karşı taraf sildiğiniz mesajı görmek istediğinde, size bu işlemi geri almasını söyleyebilecek.

Uygulamaya eklenecek yeni bir buton sayesinde, sildiğiniz mesajları geri alabileceksiniz.

WABetaInfo tarafından paylaşılan yukarıdaki görüntüde, mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmındaki ‘Mesaj Silindi’ ifadesinin hemen yanında "Geri al" (Undo) butonu yer alıyor.

Özelliğin, hem grup mesajlarında hem de bireysel mesajlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve yayınlanma tarihinin henüz bilinmediğini hatırlatalım.

WhatsApp, mesaj düzenlemeyi de test ediyor

Test edilen mesaj düzenleme özelliği ile kullanıcılar, gönderdikleri mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece hatalı yazılan mesajın doğrusunu tekrar gönderme devri kapanacak.

Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, söz konusu özellik Skype ve Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında zaten kullanılıyor.