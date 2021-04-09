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    WhatsApp'ı ele geçiren zararlı yazılım: FlixOnline

    Netflix'te optimizasyon sağladığını iddia eden FlixOnline uygulaması, WhatsApp'ı ele geçirerek bilgileri çalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 10:42
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    WhatsApp'ı ele geçiren zararlı yazılım: FlixOnline

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kötü niyetli kişilerin de oldukça ilgisini çekiyor.

    Son olarak uygulamada, ciddi sorunlara yol açan bir zararlı yazılım keşfedildi. Google Play Store'da yer alan ve Netflix'i taklit eden FlixOnline isimli yazılım, yüklendiğinde WhatsApp hesabınızı ele geçiriyor.

    MESAJLARINIZI OKUYOR

    Yüklendiğinde kendini gizleyen uygulama, WhatsApp'a sızdıktan sonra sizin adınıza mesajlara cevap veriyor, bilgilerinizi paylaşabiliyor ve hatta mesajlarınızı okuyabiliyor.

    WhatsApp ı ele geçiren zararlı yazılım: FlixOnline #1

    Overlay saldırısı olarak bilinen bir yöntem kullanan uygulama, size sistem yöneticisine benzer bir pencere açıyor. Siz uygulamaya izin verdiğinizde FlixOnline'ın uygulaması gizleniyor ve silmeniz de zorlaşıyor.

    MAĞAZADAN KALDIRILDI

    Zararlı yazılımın ortaya çıkması ile birlitke Google, uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. Ancak güvenlik uzmanları, uygulamanın isim değiştirerek yeniden mağazaya girebileceği konusunda uyarıyor.

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