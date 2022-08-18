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    WhatsApp’ın avatar özelliği kısa süre içinde geliyor

    WhatsApp, yakında kullanıcılarına video görüşmelerinde avatar kullanma imkanı sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 15:51
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    WhatsApp’ın avatar özelliği kısa süre içinde geliyor

    Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine sokmaya başladı.

    Bu kapsamda, Instagram uygulaması üzerinden 3 boyutlu avatar oluşturmaya izin veren şirket, şimdi de bu özelliği WhatsApp'a ekleyecek.

    Yayınlanan bir rapora göre, WhatsApp yakında arayüzü geliştirmek için avatarları entegre edecek. Rapor, özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve kullanıcıların profil fotoğrafı olarak kullanmak üzere bir avatarı özelleştirmelerine izin vereceğini öne sürüyor.

    Video görüşmelerinde de kullanılabilecek

    WhatsApp, kullanıcılarına video görüşmeleri sırasında da avatar kullanma imkânı sunacak. Kullanıcılar, avatarları gruplar halinde veya bireysel sohbetlerde çıkartma olarak da gönderebilecek.

    whatsapp

    Avatar'a geçme düğmesi eklenecek

    WABetaInfo tarafından paylaşılan aşağıdaki ekran görüntüsü, video görüşmesi sırasında bir "Avatar'a geç" düğmesi gösteriyor.

    Öte yandan, bu özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan yayınlanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi yok.

    whatsapp


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