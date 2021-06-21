WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğinin detayları belli oldu

WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı çoklu cihaz desteğiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekliyor.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın Android beta uygulamasına 'çoklu cihaz desteği' isimli bir özellik ekleyen geliştiriciler, bu özellik sayesinde tek bir WhatsApp hesabının 4 farklı cihazda aynı anda kullanılmasını sağlayacak.

YENİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

WhatsApp ağırlıklı haberler paylaşan WABetaInfo isimli web sitesi, henüz geliştirilme aşasında olan WhatsApp çoklu cihaz özelliğiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, bağlı cihazlar, ana cihaz internet bağlantısına sahip olmasa bile WhatsApp'a erişebilecek.

Bağlı cihazların WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmesi için ana cihazın internet bağlantısı en fazla 2 aya kadar kesik kalabilecek.

Ayrıca sesli ve görüntülü aramalar bağlı cihazlarda da çalışacak. Ancak, bağlı cihazlardan eski bir WhatsApp sürümü kullanan kişilere mesaj gönderilemeyecek

"Bağlı cihazlar" olarak adlandırılan özelliğin uygulamadaki görüntüsü ise yukarıdaki gibi olacak. Bu ekrandan WhatsApp hesabınıza farklı cihazlar ekleyebilecek ve birden fazla telefon veya tablette hesabınızı kullanabileceksiniz.

Mark Zuckerberg, birden fazla cihazda kullanılırken bile WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesinin bozulmadan kalacağını söyledi.

Facebook CEO'su, görüşmeler farklı cihazlar arasında aktarılırken, ne Facebook'un ne de bunların parçası olmayan bir başkasının içerikleri göremeyeceğini açıklamıştı.