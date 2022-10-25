WhatsApp'ın fotoğraf sansürleme özelliği bilgisayara geliyor

WhatsApp, gönderilmek istenen fotoğrafların belirli kısımlarının bulanıklaştırılmasını sağlayan özelliği, bilgisayar sürümüne getiriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.

Meta'ya bağlı platform, her geçen sürede uygulamayı geliştirerek yeni özellikler ekliyor ve biz de bu özellikleri sizlerle paylaşıyoruz.

WhatsApp'ın birkaç ay önce mobil cihazlarda kullanıma sunulan fotoğraf sansürleme özelliği, şimdi de bilgisayara geliyor.

WhatsApp'ta fotoğrafların belirli kısımları bulanıklaştırılabiliyor

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, karşı tarafa gönderecekleri fotoğrafların istedikleri bölümünü bulanıklaştırabiliyor.

WaBetaInfo’nun haberine göre, bu özellik çok yakında WhatsApp Masaüstü kullanıcılarına da sunulacak.

Blur Aracı” olarak bilinen bu özelliğin, WhatsApp’ın 2.2241.2 Beta sürümüyle Windows ve MacOS kullanıcılarına sunulduğu ortaya çıktı. Yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.