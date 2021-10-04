WhatsApp'ın iOS sürümüne iki yeni özellik geldi

WhatsApp, sohbet balonları ve kaybolan mesajlarla ilgili iki yeni özelliğini iOS sürümüne ekledi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

WhatsApp, TestFlight programı aracılığıyla yayınlanan 2.21.200.11 sürüm numaralı güncelleme ile iOS kullanıcılarına iki yeni özellik sunuyor.

SOHBET BALONLARI DEĞİŞTİ

Güncellemeyle birlikte, uygulamanın sohbet balonları yeniden tasarlandı. Balonlar, eskisine göre daha yuvarlak, daha büyük ve daha koyu bir yeşil renge sahip olacak.

KAYBOLAN MESAJLARA YENİ ÖZELLİK

Güncellemeyle gelen bir diğer özellik ise kaybolan mesajlarla ilgili. Yeni sürümde, Whatsapp’ta kaybolan mesajları yönetmek için 24 saat, 7 gün ve 90 gün şeklinde farklı süreler sunuluyor.

Seçilen süre boyunca kaybolan mesajlar seçeneği tüm sohbetlerde aktif hale gelecek. Bu özellik, güncelleme indirildikten sonra Whatsap'ta Gizlilik Ayarları içinde yer alan “Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı” seçeneği etkinleştirilerek kullanılabilecek.

Şu anda yalnızca TestFlight programı aracılığıyla sunulan bu güncellemeler, çok kısa bir süre içinde tüm kullanıcıların erişimine açılacak.



