WhatsApp'ın kanallar özelliği daha fazla ülkeye geldi WhatsApp, kanallar özelliğini Kolombiya ve Singapur'un ardından başka ülkelerde de kullanıma açtığını duyurdu.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak "kanallar" özelliği üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Daha önce WhatsApp'ın Android 2.23.10.14 beta sürümünde ortaya çıkan 'Kanallar' özelliği, şimdi ise küresel olarak yayınlanmak için gün sayıyor.

WhatsApp Kanallar daha fazla ülkeye geldi

WhatsApp, kanallar özelliğini Kolombiya ve Singapur'un ardından başka ülkelerde de kullanıma açtığını duyurdu.

WhatsApp; Mısır, Şili, Malezya, Fas, Ukrayna, Kenya ve Peru dahil olmak üzere yedi ülkede daha yayın yapmak için Kanallar özelliklerini genişletti.

Şirket, bu özelliği insanların bilgi almak için farklı STK'ları, tıbbi araştırma kurumlarını, doğruluk kontrol organlarını ve yerel yetkilileri takip etmelerini sağlamak için başlattı.

Lansman sırasında WhatsApp, bu özelliği yıl sonuna kadar herkesin kullanımına sunmayı planladığını söyledi.

Kanallar, yöneticilerin kanalın bir parçası olan kişilere metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü konuşmalar olarak dikkat çekiyor.

Kanal yöneticisinin profil fotoğrafları ve iletişim bilgileri takipçiler tarafından görülemeyecek. Benzer şekilde, takipçilerin telefon numaraları da gizli olacak.

Özelliğin küresel lansman ortakları arasında Dünya Sağlık Örgütü, FC Barcelona ve Manchester City yer alıyor.