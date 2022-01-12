WhatsApp'ın kurucusu, Signal'in başına geçti

Signal'in kurucusu ve CEO'su Moxie Marlinspike, CEO'luk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Boşalan koltuğa, WhatsApp'ın kurucusu oturdu.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcı sayısını oldukça artıran Signal, özellikle gizlilik odaklı yaklaşımıyla ilgi görmüştü.

Kullanıcı sayısında inanılmaz bir artış yaşayan ve günümüzde de kullanılmaya devam eden Signal’de önemli bir gelişme yaşandı.

SIGNAL CEO'SU İSTİFA ETTİ

Signal’in kurucusu ve CEO’su Moxie Marlinspike, yaklaşık 10 yıl boyunca üstlendiği CEO’luk görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Marlinspike, paylaştığı blog yazısında Signal’in hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için yönetim kurulunda kalacağını ifade etti.

WHATSAPP KURUCUSU CEO'LUK KOLTUĞUNA OTURDU

Moxie Marlinspike, geçtiğimiz aylardan bu yana şirketi yönetecek yeni bir CEO arayışında olduğunu açıklamıştı.

İstifanın ardından, kalıcı CEO belli olana kadar CEO’luk görevini Brian Acton üstlendi.

Acton, WhatsApp’ın kurucu ortağıydı ve Ağustos 2018’de Marlinspike ile Signal Vakfı’nı kurmuştu.

Daha önce çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Brian Acton, herkesin Facebook'u silmesi gerektiğini söylemişti.