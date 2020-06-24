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    WhatsApp'ın para gönderme özelliği askıya alındı

    Brezilya, WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu para gönderip alma hizmetini durdurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 11:25
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    WhatsApp'ın para gönderme özelliği askıya alındı #1

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, bir süredir kullanıcıların para gönderip almasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu.

    BREZİLYA'DA HİZMETE AÇILMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde Facebook'tan yapılan açıklamada, artık Brezilya'daki kullanıcıların, Facebook Pay'ı kullanarak WhatsApp uygulaması aracılığıyla para gönderip alabilecekleri duyurulmuştu.

    WHATSAPP

    BREZİLYA, WHATSAPP'IN PARA GÖNDERME HİZMETİNİ DURDURDU

    Brezilya, para gönderme özelliğinin 1 hafta kadar kullanılmasının ardından hizmeti durdurduğunu açıkladı. Brezilya Merkez Bankası, bu özelliği başlatmak için WhatsApp'ın kendilerinden izin almadığını açıkladı.

    WhatsApp'ın bu hizmetinin rekabet, verimlilik ve veri gizliliği konularında ödeme sistemlerine zarar verebileceğini belirten Brezilya, yasağa uymaması halinde Visa ve Mastercard’ın da ceza alabileceğini vurguladı.

    Konuyla ilgili Facebook'dan yapılan açıklamada, önümüzdeki süreçte Brezilya Merkez Bankası ile sorunu çözebilmek için daha yakından çalışacakları açıklandı.

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