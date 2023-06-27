WhatsApp'ın sansürleri aşan özelliği iPhone'lara geliyor WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeni proxy desteği özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

ensonhaber.com

WhatsApp, internet kesintilerinden etkilenmemek için yeniproxy desteğigeçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Kullanıcılar, artık uygulamanın engellendiği ülkelerde hizmete erişmek için proxy sunucularını kullanabilecek.

WhatsApp proxy desteği iPhone'lara geliyor

2.23.13.10 kodlu Android beta sürümde tespit edilen özellik, şimdi de iOS beta sürümünde karşımıza çıkıyor.

Bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen özellik, yakında tüm kullanıcılara açılacak.

Yeni özellik, WhatsApp'a sansür uygulanan, yani WhatsApp'ın yasak olduğu ülkelerde uygulamaya erişilmesini sağlayacak.

Proxy özelliği için öncelikle WhatsApp'ın son sürümüne ihtiyacınız var. Daha sonra Ayarlar > Depolama ve veriler > Proxy yolunu izleyin ve özelliği aktif edin.

Son olarak WhatsApp, yalnızca uygulamaya bağlanılamadığında proxy kullanılması gerektiğini söylüyor.