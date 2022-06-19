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    WhatsApp'ın yeni son görülme özelliği yayınlandı

    Whatsapp, yeni gizlilik özelliklerini herkes için kullanıma sundu. Artık son görülme özelliği kişiler için ayrı ayrı uygulanabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 13:14
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    WhatsApp'ın yeni son görülme özelliği yayınlandı

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, kullanıcılarına daha detaylı gizlilik özellikleri sunacağını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

    Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması, yeni gizlilik özelliklerini herkes için yayınladı.

    Mevcut durumda, kişiler son görülme bilgisini paylaşmayacak şekilde düzenleme yapabiliyor. Bu durumda, diğer kişilerin son görülme bilgisi de gösterilmiyor.

    WhatsApp yeni son görülme özelliğini yayınladı

    Uygulamadaki profil fotoğrafları, hakkında bilgileri ve son görülmeler gibi özellikleri gizlerken.ç

    Yeni 'son görülme' özelliğinde ise kullanıcılar gizlilik ayarındaki 'Son Görülme' seçeneğinde, 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' seçeneklerine ek olarak "Şunlar hariç kişilerim" seçeneği geldi.

    whatsapp

    Kısacası artık son görülme özelliği, yalnızca belirli kişiler için devreye alınabilecek. Aynı seçenek, "Profil Fotoğrafı", "Hakkında" ve "Durum" ayarları için de geçerli olacak. Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu izleyerek, yeni gizlilik seçeneklerine göz atabilirsiniz.


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