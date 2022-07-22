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    WhatsApp'ta Android’den iPhone’a geçiş mümkün hale geldi

    Whatsapp, Android platformundan iOS'a geçişi kolaylaştıracak yeni özelliği kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 10:01
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    WhatsApp'ta Android’den iPhone’a geçiş mümkün hale geldi

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz yıl belirli Samsung telefonlar için iOS platformundan Android’e geçişi kolaylaştıran şirket, şimdi de aynı imkanı Android’den iOS’a geçen kullanıcılara sunacak.

    Hangi WhatsApp verileri aktarılabilecek

    Apple ile birlikte hareket eden Whatsapp, Android’den iOS’a geçiş yapan kullanıcıların hesap bilgilerini, profil fotoğrafını, bireysel ve grup sohbetlerini, sohbet geçmişini, sohbet ortamını ve WhatsApp ayarlarını hızlı bir şekilde aktarmasını sağlayacak.

    21 Temmuz itibarıyla kullanıcılar, Google Play Store’a eklenen ‘iOS’a Taşı’ aracı üzerinden bu özelliği kullanabilecek.

    WhatsApp ta Android’den iPhone’a geçiş mümkün hale geldi #1


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