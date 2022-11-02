WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor! İşte çok konuşulan o WhatsApp özelliği...

WhatsApp'ın yeni özelliği ile birlikte ekran görüntüsü almak artık tarihe karışacak. İşte WhatsApp'ın yeni güncellemesi ve özelliğin detayları...

WhatsApp'ın yeni gizlilik odaklı özellikleri son dönemde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Uygulamanın yeni özellikleri arasında çevrim içi olma durumunu gizleme ve bir defa görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü almayı engelleme gibi özellikler yer alıyor.

WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor!

Uygulamada daha önce ayarlar sekmesinden ulaşılmakta olan bir 'son görülme' durumunu değiştirebildiğiniz kısım mevcuttu. Yeni gelen özellik sonrası artık 'çevrim içi' olma durumu da değiştirilerek herkes tarafından görülmeyecebilecek.

Ayrıca son görülme tarafında, herkes, kişilerim, şunlar hariç kişilerim ve hiç kimse seçenekleri vardı. Artık alt kısımda 'çevrim içi olduğumu kimler görebilir' ibaresi eklenmesiyle birlikte iki seçenek sunuldu: Herkes ve son görülme bilgisiyle aynı. Böylelikle isteyen kişiler çevrim içi durumunu da gizlenebilmekte.

Ayrıca diğer yandan bir diğer gizlilik odaklı özellik ise ekran görüntüsü almanın engellenmesi durumu oldu. Bir defa görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engellediği bilinen özellik, yalnızca ekran görüntüsü almayı değil, ekran kaydı almayı da engellemekte.

Kullanıcılar uyarı ile karşılaşacak!

Yani WhatsApp'ı kullanan kullanıcılar bir defa görüntülenmekte olan medya içeriklerinin ekran görüntüsü ya da kaydı almaya çalışınca uyarı ile karşılaşacak. Ancak Android ve iOS tarafında farklı işleyen sistem, her iki durumda da görüntüyü kaydetmeye izin vermemiş olacak.