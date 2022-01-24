WhatsApp'ta herkesten silinen mesajlar nasıl okunur

WhatsApp uygulamasında herkesten silinen mesajları nasıl okuyabileceğinizi anlatıyoruz.

Dünyanın en büyük sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan bir mesaj silindiğinde, kullanıcılar silinen mesajın yerine 'bu mesaj silindi' uyarısını görüyor ve asla bu mesajın içeriğine erişilemiyor. Peki silinen mesajın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

WHATSAPP'TAKİ BİLDİRİMLERİNİZİ KAYDEDİN

WhatsApp'ta, karşı tarafın gönderdikten sonra herkesten sildiği mesajları okumanın bir yolu var. Bunu yapabilmek için ise bildirimleri kaydeden bir uygulamaya ihtiyacınız var.

WhatsApp'ta, karşı tarafın herkesten sildiği mesajları okuyabilmeniz için ne yapmanız gerektiğini aşağıdaki videoda anlattık.

WhatsApp'ta herkesten silinen mesajları okumanın yolu YOUTUBE