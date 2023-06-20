WhatsApp'ta istenmeyen aramalar son buluyor WhatsApp, yeni güncellemeyle bilinmeyen numaradan gelen aramaları sessize alacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'tan istenmeyen aramalara yeni önlem

WhatsApp, yeni güncellemeyle bilinmeyen numaradan gelen aramaları sessize alacak.

WhatsApp’ta tanımadığınız kişilerden gelen aramaları otomatik olarak sessize almak için, Ayarlar - Gizlilik - Aramalar’a gidip “Bilinmeyen aramaları sessize al” seçeneğinin aktif edilmesi gerekiyor.

WhatsApp, kayıtlı olmayan numaradan arama geldiğinde otomatik olarak susturacak, ancak kullanıcılar, gelen aramayı ekranda görmeye devam edecek.