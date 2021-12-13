WhatsApp'ta kripto para ile ödeme dönemi başlıyor

WhatsApp, kullanıcıların uygulamada sohbet ederken para gönderip almalarını sağlayan özelliğine kripto paraları da ekliyor.

Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde kripto paralara ilgi duymaya başladı.

WhatsApp, 2020 yılının Kasım ayında Hindistan'daki kullanıcıların WhatsApp ile para transferi yapmasını teşvik etmek için 'Payments' desteğini yayınlamıştı.

Türkçe’ye 'Ödemeler' olarak çevrilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, birbirlerine WhatsApp uygulaması üzerinden para gönderip alabiliyor.

WHATSAPP'TAN KRİPTO PARA ADIMI

WhatsApp, kullanıcıların uygulamada sohbet ederken para gönderip almalarını sağlayan Meta'nın yeni dijital cüzdanı Novi'ye, kripto para ödeme seçeneği ekliyor.

ABD’de sınırlı sayıda kullanıcıya açılan bu özellik sayesinde, Meta’nın Novi dijital cüzdanı kullanılarak bir sohbette kripto para birimi gönderilip alınabiliyor.

Ekim ayında pilot uygulama olarak başlatılan Novi, insanların Paxos ve Coinbase ortaklığıyla USDP kullanarak para gönderip almalarını sağlıyor. Ödemeler, sohbet içinde ek olarak gönderiliyor ve anında aktarılabiliyor.

Novi başkanı Stephane Kasriel, insanların sevdiklerine para göndermeyi koordine etmek için WhatsApp’ı kullandıklarını ve bunu ücretsiz olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şirket, odak noktasının herhangi bir banka hesabına erişimi olmayan 1,7 milyar yetişkine yardım etmek olduğunu söylüyor.