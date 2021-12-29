WhatsApp'ta otel ve market arama dönemi: Testler başladı

WhatsApp Business, kullanıcıların yakındaki otelleri ve marketleri aramasına izin verecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

WABetaInfo'ya göre WhatsApp Business, kullanıcıların yeni bir arayüz kullanarak kendi bölgelerindeki işletmeleri aramasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Kullanıcılar, uygulama üzerinden otel, market, mağaza ve diğer işletmeleri filtreleyip görüntüleyebilecek.

WhatsApp'ta bir şey aradığınızda 'Yakındaki İşletmeler' adlı yeni bir alan olacak. Kullanıcılar, işletme kategorisini seçtiğinde ilgili işletmeler listelenecek.

WHATSAPP, ÖZELLİĞİ TEST EDİYOR

Sao Paulo'daki belirli bir grup insanın kullanımına sunulan yeni WhatsApp özelliği, hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilecek.

Öte yandan uygulama, kısa süre önce bilinmeyen kişilerin bir kullanıcının son görülme ve çevrimiçi durumunu görüntülemesini engelleyen yeni bir gizlilik özelliği yayınlamıştı.

