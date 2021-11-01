Whatsapp'ta sesli notu atmadan önce dinlemenin yolu

WhatsApp kullanıcılarının merak ettiği konulardan birisi de sesli not göndermeden önce dinleyip dinleyemeyecekleri. Aslında bunun çok basit bir yolu bulunuyor. İşte sesli not önizlemesi için detaylar.

Birçok WhatsApp kullancısı, çoğu zaman mesaj yazmak yerine sesli not atmayı tercih ediyor.

Ancak bazen söylediklerinizden pişman olabilir, cümlelerinizi geri almak isteyebilirsiniz... Bu durumda sesli notu atmadan önce dinleyebilmenizde fayda var.

WhatsApp, kısa süre önce yayınladığı güncelleme ile ses kaydı kilitleme özelliğini kullanıma sunmuş ve böylece kullanıcıların ses kaydı aldıkları sırada parmaklarını ekranda tutma zorunluluğunu sonlandırmıştı.

Sesli not kilitleme özelliği aslında beraberinde "sesli not önizleme" seçeneğini de getirdi.

Peki WhatsApp sesli notu göndermeden önce nasıl dinleyebiliriz? İşte sesli mesajı silmeden dinlemenin yolu...

WHATSAPP SESLİ NOT GÖNDERMEDEN NASIL DİNLENİR

kilitli sesli mesaj özelliği ile ses kaydı alırken sohbetteki “mikrofon” simgesine dokunduktan 0.5 saniye sonra imleci yukarı kaydırdığınızda, ses kaydetme modu kilitleniyor.

Ses kaydı kilitlendiğinde, “Gönder” düğmesine dokunarak ses kaydınızı gönderebiliyor ya da kaydı silmek için zamanlayıcının yanında bulunan “İptal” düğmesine basarak kaydı silebiliyorsunuz.

Sesli notu atmadan önce dinlemek için ise kilitleme işlemini yaptıktan iptal etmeyip ana ekrana dönmeniz yeterli oluyor.

Yeniden uygulamayı açtığınızda ses kaydınız durdurulmuş ve gönderilmek ya da silinmek üzere bekliyor olacaktır. Dilerseniz oynatma tuşuna basarak göndermeden önce mesajınızı dinleyebilirsiniz.