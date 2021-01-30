WhatsApp'ta yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi

WhatsApp'ta, kullanıcıların rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım tespit edildi.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirmişti.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TESPİT EDİLDİ

Ancak anlık mesajlaşma uygulaması, şimdilerde farklı bir sorun daha yaşıyor. Uygulamada, kullanıcıların kontrolü dışında rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım keşfedildi.

WhatsApp üzerinden yayılan linke tıklayan kullanıcılar, Google Play görünümlü sahte bir web sitesine yönlendiriliyor.

Bu linke tıklayan kullanıcıların rehberindeki kişilere ulaşan yazılım, WhatsApp üzerinden gelen mesajlara sizin yerinize yanıt vermeye başlıyor.

Söz konusu sorunu ilk keşfeden kişi olan siber güvenlik uzmanı Lukas Stefanko, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor." ifadelerini kullandı.



Uzmanlar, kaynağı bilinmeyen ve güvenli olmayan linklere tıklanmaması konusunda kullanıcıları uyarıyor.