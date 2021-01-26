WhatsApp'ta yer alan özellikler Signal'e geliyor

WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikler, yeni güncelleme sonrası Signal'e gelecek.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

SIGNAL'E YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Signal, yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etmeye hazırlanıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre, WhatsApp uygulamasında görmeye alıştığımız animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları gibi özellikler, Signal'e gelecek.

Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla zaten yoğun ilgi gören Signal, video görüşmelerindeki kişi kısıtlamasını, 8 kişiden daha yüksek bir sayıya çıkaracaklarını da dile getirdi.

Signal, yeni güncellemelerin bu ayın sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirileceğini belirtti.