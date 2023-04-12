WhatsApp'tan büyük yenilik! Aynı anda 4 telefonda kullanılabilecek WhatsApp, kullanıcıların bir hesabı aynı anda 4 akıllı telefona bağlamasına imkan tanıyacak.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği denemeye aldı.

WhatsApp hesabı, 4 telefonda aynı anda kullanılabilecek

Test edilen yeni özellik, bir WhatsApp hesabının 4 adet akıllı telefona aynı anda kullanılabilmesini sağlıyor.

Kullanılacak hesaplar, her telefonda otomatik olarak senkronize edilecek ve böylece kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sağlanacak.

Kullanıcılar, "Bağlı cihazlar" menüsünden "Cihaz ekle" seçeneğine dokunarak kolayca diğer telefonları ekleyebilecek.

Şu an için bu özellik, sadece WhatsApp beta sürüm kapsamında kullanılabiliyor. Özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.