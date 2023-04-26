WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi WhatsApp, kullanıcıların bir hesabı aynı anda 4 akıllı telefona bağlamasına imkan tanıyacak özelliğini kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği kullanıma sundu.

WhatsApp hesabı, 4 telefonda aynı anda kullanılabilecek

Yeni özellik, bir WhatsApp hesabının 4 adet akıllı telefona aynı anda kullanılabilmesini sağlıyor.

Kullanılacak hesaplar, her telefonda otomatik olarak senkronize edilecek ve böylece kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sağlanacak.

Kullanıcılar, "Bağlı cihazlar" menüsünden "Cihaz ekle" seçeneğine dokunarak kolayca diğer telefonları ekleyebilecek.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, cihazları bağlamak için QR koda alternatif yeni özelliğini de şu sözlerle duyurdu: