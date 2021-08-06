WhatsApp'tan çok konuşulacak özellik! WhatsApp View Once özelliği nedir, nasıl kullanılır?

WhatsApp'tan çok konuşulacak özellik! WhatsApp View Once özelliği nedir, nasıl kullanılır?

WhatsApp'ın 'Bir Kez Görüntüle' özelliği, Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bu gelişmenin ardından WhatsApp View Once özelliği nedir, nasıl kullanılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, sürekli olarak geliştiriliyor.

Devamlı olarak yeni özelliklerin eklendiği WhatsApp, 'View Once' yani 'Bir Kez Görüntüle' özelliğini Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açtı.

Bu gelişmenin ardından ''WhatsApp View Once özelliği nedir, nasıl kullanılır?'' soruları, gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Peki 'WhatsApp View Once özelliği nedir, nasıl kullanılır? İşte WhatsApp Bir Kez Görüntüle özelliği ile ilgili detaylar...

WHATSAPP VIEW ONCE ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp'ın "Bir Kez Görüntüle" özelliği, gönderilen medyanın, alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebilmesini sağlıyor.

Gönderdiğiniz medyayı sadece bir kez oynatabilmeyi sağlayan bu özellik ile eğer karşı tarafa bir kez görüntülenebilen medya mesajı atarsanız karşıdaki kişi, medyayı oynattığı anda size bildirim geliyor.

Bu özellikle gönderilen görüntüler cihazlara kaydedilmiyor ancak ekran görüntüsü alınabiliyor. Ekran görüntüsü alındığında ise SnapChat'teki gibi karşı tarafa bildirim gitmiyor.

WHATSAPP BİR KERE GÖRÜNTÜLE ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar, göndermek için galeriden medya seçtiklerinde ''Başlık ekleyin'' çubuğunun sağ kısmında ''1'' simgesi ile karşılaşıyor.

Kullanıcılar, bu simgeye dokunup aktif ettiğinde, karşı tarafa gönderilen medyalar yalnızca bir kez görüntülenebiliyor ve ardından siliniyor.

Fotoğraflar, videolar ve GIF'ler için geçerli bu özellik, gruplarda yapılacak paylaşımlarda da geçerli. Gönderici, ayrıca gruplarda kimlerin medyayı açıp açmadığını da kontrol etme şansına sahip.

İşte adım adım kullanımı:

Öncelikle WhatsApp uygulamasının güncel olduğundan emin olun.

Fotoğraf veya video göndereceğiniz kişiyi listeden seçin.

Ardından göndereceğiniz fotoğrafı seçin.

Son olarak fotoğrafı göndermeden önce gönder butonunun yanında bulunan yuvarlak zamanlayıcıya tıklayın.

YENİ ÖZELLİK HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez. Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

''Medyayı bir kez görüntüle'' özelliği etkinken, gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış bir fotoğraf veya videonun, alıcı tarafından açıldığını görebilmeniz için alıcının okundu bilgisini etkinleştirmiş olması gerekir. Bu şekilde gönderilen ve gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmadığınız fotoğraf veya videolar, süresi dolduğu için sohbetten silinir.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde göndermek istediğiniz her fotoğraf veya video için medyayı bir kez görüntüle özelliğini seçmeniz gerekir.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış ve yedekleme yapıldığı sırada henüz açılmamış olan medyalar, yedekleme dosyasından geri yüklenebilir. Fotoğraf veya video açılmışsa ilgili medya yedeklemeye dahil edilmez ve geri yüklenemez.