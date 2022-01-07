WhatsApp'tan iPhone'lara yeni bildirim özelliği

WhatsApp, iOS işletim sisteminde artık bildirimlerde kullanıcıların profil fotoğrafını da gösterecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Yıllardır Android kullanıcıları, WhatsApp'tan gelen bildirimlerde kullanıcıların profil fotoğrafını zaten görebiliyor. Ancak iOS bildirimlerinde böyle bir özellik bulunmuyor.

WhatsApp, şimdi iOS sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarını gösteren yeni bir özelliği test ediyor.

PROFİL FOTOĞRAFLARI WHATSAPP BİLDİRİMLERİNDE

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar aldığınızda bildirimlere profil fotoğraflarını da dahil edecek.

Bu küçük ama etkili özellik sayesinde, bir mesajın kimden veya hangi gruptan geldiği daha kolay bir şekilde anlaşılabilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği, şu anda bazı kullanıcılar ile test ediliyor ve gelecekte iPhone'lar için kullanıma sunulacak.

