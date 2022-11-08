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    Wi-Fi sorununu çözen iOS 16.1.1 güncellemesi yolda

    Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı Wi-Fi hatası ve diğer bazı sorunları çözecek iOS 16.1.1 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:32
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    Wi-Fi sorununu çözen iOS 16.1.1 güncellemesi yolda

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz haftalarda ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüştü.

    Wi-Fi sorunu ortaya çıktı

    Reddit, Twitter ve Apple Destek topluluk forumlarındaki şikayetlere göre kullanıcılar, iOS 16.1'i yükledikten sonra Wi-Fi bağlantısında kopmalar meydana geldiğini rapor ediyor.

    iOS 16.1.1 yolda

    Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı Wi-Fi hatası ve diğer bazı sorunları çözecek iOS 16.1.1 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

    ios

    Güncellemenin şu anda Apple içinde test edildiği ve yakında yayınlanacağı söyleniyor.

    Yeni iOS 16 sürümü ile iPhone’un bekleme modunda bırakıldığında Wi-Fi bağlantısının kesilmesine neden olan sorunun çözülmesi bekleniyor.


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