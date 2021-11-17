Windows 10 Kasım 2021 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Microsoft, Windows 10 Kasım 2021 güncellemesini (sürüm 21H2) yayınladı. Güncelleme ile gelen yeniliklere daha yakından bakıyoruz.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10 kullananlara da düzenli olarak güncelleme sunan ABD'li şirket, 21H2 olarak da bilinen kasım güncellemesini dağıtmaya başladı.

Windows 10 21H2 güncellemesinin çok büyük yenilikler getirdiğini söylemek doğru olmaz. Güncelleme; güvenlik, yönetim ve sanallaştırma ile ilgili birkaç yeni özellik getiriyor.

Çünkü Microsoft, artık yeni sayılabilecek özellikleri Windows 11 kullanıcılarına sunacak. Windows 10 ise genellikle hata ve güvenlik güncelleştirmeleri alacak.

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Microsoft, yayınladığı blog gönderisinde Windows 10 21H2 ile ilgili gelen özellikleri şöyle sıraladı:

Wi-Fi güvenliğini artırmak için WPA3 H2E standartları desteği eklendi.

Windows Hello for Business, dakikalar içinde dağıtımdan çalıştırma durumuna ulaşmak için basitleştirilmiş, parolasız dağıtım modellerini destekliyor.

WSL (Linux için Windows Alt Sistemi) ve EFLOW (Windows üzerinde Linux için Azure IoT Edge), makine öğrenimi ve diğer yoğun bilgi işlem iş yükleri için GPU hesaplama desteği alıyor.

Siz de Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update yolunu izleyerek, güncellemenin bilgisayarınıza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.