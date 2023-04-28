Windows 10 kullanıcılarına kötü haber! Büyük güncelleme devri kapandı Microsoft, Windows 10'un bundan sonra büyük bir güncelleme almayacağını duyurdu.

ensonhaber.com

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10, yavaş yavaş yerini yeni işletim sistemi sürümüne bırakacak.

Windows 11'in tanıtılmasının ardından yavaş yavaş Windows 10 desteğini kesmeye başlayan şirket, kullanıcıları Windows 11'e geçmeye teşvik edecek.

Son büyük güncellemesini aldı

Microsoft, Windows 10'un bundan sonra büyük bir güncelleme almayacağını duyurdu. Windows 10 22H2, bu işletim sisteminin son büyük büyük güncellemesi olacak.

İşletim sistemi, 22H2 güncelleme sürecinin tamamlanmasının ardından ayda bir kez güncellenecek. Bu güncellemeler, sadece güvenlik odaklı olacak.

Windows 10 için sunulan güvenlik güncellemeleri, 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

O tarihten itibaren işletim sistemi, tıpkı kendinden öncekiler gibi emekliye ayrılacak ve hiçbir güncelleme alamayacak.

Şirket; Windows 10 Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations için 21H2 sürümüne yönelik desteğini 13 Haziran 2023'ten itibaren sonlandıracak.