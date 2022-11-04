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    Windows 10’dan Windows 11’e geçiş oranı düşük kaldı

    Statcounter'ın en son raporuna göre, çok az kullanıcı Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 13:28
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    Windows 10’dan Windows 11’e geçiş oranı düşük kaldı

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, sistem gereksinimlerinden dolayı hala çok fazla kullanım oranına sahip değil.

    Kullanıcılar Windows 11'e geçmiyor

    Statcounter tarafından yayınlanan Ekim 2022 raporuna göre, Windows 11 eylül ayından bu yana sadece yüzde 2 büyüyerek yüzde 15,44 paya ulaştı.

    Windows 10 kullanımı ise aynı dönemde yüzde 1’den daha az düştü. Microsoft'un artık desteklemediği Windows 7, masaüstü bilgisayarların yüzde 9,62'sinde çalışmaya devam ediyor.

    windows

    Windows 11'in yavaş benimsenmesinin önde gelen nedeni, büyük olasılıkla yüksek işlemci gereksinimi. Yalnızca en az Intel 8. nesil veya AMD Zen 2 işlemciye sahip sistemler Windows 11’e otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

    Windows 11 gereksinimleri karşılayan işlemcilerin oranı yüzde 57,26 olarak kayıtlara geçti. Bu, sistemlerin yaklaşık yüzde 43'ünün hala Windows 11’in işlemci gereksinimlerini karşılamadığını gösteriyor.


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