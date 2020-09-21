Windows 10'dan Zoom'a rakip yeni özellik: Meet Now

Microsoft, yeni bir çevrimiçi konferans uygulaması üzerinde çalışıyor. Söz konusu uygulama, Windows 10'un içinde kullanıcılara sunulacak.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen konferans uygulaması oldu.

9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, koronavirüs döneminde 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşarak rekor kırdı.

WINDOWS 10'DAN ZOOM A RAKİP: MEET NOW

Bazı şirketler, bu potansiyelden faydalanmak için kendi uygulamaları üzerinde çalışmaya başladı. Bu şirketlerden biri olan Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine getireceği "Meet Now" adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, çevrimiçi konferanslar gerçekleştirebilecek.

HERHANGİ BİR HESAP GEREKMEYECEK

Günümüzde Windows 10 kullanıcıları, görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilmek için Skype veya diğer üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor. Ancak bu uygulamaları kullanabilmek için hesap oluşturmanız gerekiyor.

Windows 10'a gelecek Meet Now özelliğini kullanabilmek için ise herhangi bir hesap açma zorunluluğu olmayacak.

Microsoft'un henüz test aşamasında olan yeni özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.



