Petrol
97.24
0.79%
Euro
18.0136
0.19%
Dolar
18.1254
0.33%
Altın
1.013
0.60%
Borsa
3098
0.00%
Bitcoin
391.507
1.86%
BTXN Coin
5.50
-0.18%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Windows 10'un son güncellemesi, ses sorunlarına neden oldu

    Microsoft tarafından yayınlanan yeni güncelleme, Windows 10'da ses sorunlarına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Windows 10'un son güncellemesi, ses sorunlarına neden oldu

    Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

    Son yayınlanan Windows güncellemesinde de benzer bir durum yaşandı ve Windows 10'da ses sorunları ortaya çıktı.

    Microsoft, KB5016616 isimli güncelleme paketini 9 Ağustos'ta dağıtmaya başladı. Güncellemenin, Windows 10 ses sistemini bozduğu ve ses çalarken sesin takılması gibi çeşitli sorunlara neden olabileceği tespit edildi.

    Microsoft, sorunu kabul etti

    Microsoft sorunu kabul etti ve güncellemenin yüklenmesinin ses sürücülerini bozabileceğini açıkladı.

    Microsoft'un kısa süre içinde ses sorunlarını gidermek için toplu bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

    windows

    Eğer güncelelmeyi beklemek istemiyorsanız, Windows'taki sorun gidericiyi kullanmayı veya ses sürücülerini kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.


    İlginizi Çekebilir

    Şehir merkezinde drift atan turistler kamerada
    3. Sayfa

    Şehir merkezinde drift atan turistler kamerada

    Cenk Özkacar, Valencia’da
    Transfer dosyası

    Cenk Özkacar, Valencia’da

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir