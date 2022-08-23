Windows 10'un son güncellemesi, ses sorunlarına neden oldu

Windows 10'un son güncellemesi, ses sorunlarına neden oldu

Microsoft tarafından yayınlanan yeni güncelleme, Windows 10'da ses sorunlarına neden oldu.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Son yayınlanan Windows güncellemesinde de benzer bir durum yaşandı ve Windows 10'da ses sorunları ortaya çıktı.

Microsoft, KB5016616 isimli güncelleme paketini 9 Ağustos'ta dağıtmaya başladı. Güncellemenin, Windows 10 ses sistemini bozduğu ve ses çalarken sesin takılması gibi çeşitli sorunlara neden olabileceği tespit edildi.

Microsoft, sorunu kabul etti

Microsoft sorunu kabul etti ve güncellemenin yüklenmesinin ses sürücülerini bozabileceğini açıkladı.

Microsoft'un kısa süre içinde ses sorunlarını gidermek için toplu bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Eğer güncelelmeyi beklemek istemiyorsanız, Windows'taki sorun gidericiyi kullanmayı veya ses sürücülerini kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.